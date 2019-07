Omar: "Estoy cansado de algunas formas de Isabel, a veces es poco agradecida y mandona"

Omar se ha sincerado en la Palapa. "Hay momentos que me callo pero a veces uno salta. No me gusta que sea poco agradecida cuando le traigo un pez o que sea mandona. Me dice 'vamos a por cangrejos' y acabo yendo yo solo. Después veo actitudes como 'me voy a quedar yo con el más grande", explicaba el superviviente.