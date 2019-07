La declaración de amor de Omar a Isa Pantoja: “Si la cosa fuese bien me gustaría formar una familia”

“Ha sido una de las relaciones más fuertes en cuanto en sentimientos. Me gusta mucho su sonrisa, su piel, ella huele muy bien… No sé qué pasa. El otro día cuando la vi noté como que había sintonía. Yo para mí noté que todavía estaba ahí eso… Si la cosa fuese bien después de todo me gustaría hacer familia con ella”, le contaba Omar a Fabio.