El último incidente de Oriana con su novio hace que la colaboradora se sincere: "Está todo en orden"

A la vuelta de un vídeo, Carlos Sobera se ha dirigido a Oriana tras haber abandonado esta el plató:. El presentador ha querido saber si Oriana había tenido algún problema con su novio (después de haberse derrumbado en directo hace unas semanas por una información sobre él) pero la colaboradora ha pedido que no cunda el pánico:

Oriana ha asegurado que le encantaría hablar de su pareja pero él no quiere que lo haga y debe respetarle: “Al chaval no le gusta y me tengo que callar”. Aun así, y gracias a la insistencia de Sobera, hemos podido saber que el novio de Oriana se disponía a entrar en su casa cuando el portero de la comunidad casi se lo impide: un problema que ha sido solucionado a tiempo.