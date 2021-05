El programa hace creer a Lola que está expulsada por robar un paquete de gallegas al equipo técnico

" ¡Qué vida más cruda. Estoy de sobrevivir me está consumiendo la vida! ¿Dónde están los plátanos, las bananas, aguacates, mangos? Se supone que en el Caribe la fruta abunda y yo no la veo. Necesito azúcar aunque sea de fruta", se quejaba la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.

Este gesto no ha pasado desapercibido para el programa, que ha gastado una broma a la de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y le ha hecho creer que estaba expulsada. "Lo asumo, al final es supervivencia. Estaba muy orgullosa de mi concurso, pero bueno, lo siento por el Pirata Morgan. No pasa nada… ¿Qué le voy a hacer? Son extremos que llegas aquí con el hambre que pasas", ha dicho arrepentida. "¿A mí no me va a pasar nada? Yo también he comido de esas galletas", ha asegurado Palito.