Rocío Flores protagoniza un fuerte enfrentamiento con Ferre y Nyno Vargas: "Buscas protagonismo, te gusta mucho la tele"

En el grupo de los siervos las discusiones y peleas se vuelven cada vez más desagradables. "Voy a repartir yo porque siempre repartes tú", le ha dicho Nyno a Fani a la hora de racionar el arroz. Ante las quejas de esta, el cantante ha estallado: "No opines cuando tú no haces nada, no has abierto ni un coco desde que estás aquí. "Yo opino de lo que me sale del c***. Yo también hago cosas, a ver si solo haces cosas tú", ha replicado la novia de Christofer.