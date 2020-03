El romántico mensaje de la novia de Ferre: "No hay nada más bonito que admirar a la persona que tienes al lado"

Jaime Ferre no pudo ponerse más contento al enterarse de que era el salvado de los cuatro nominados en 'Tierra de nadie'. Su novia Cristina, ha utilizado sus redes sociales para anunciar lo orgullosa que está del ex participante de 'Super Shore' .

"Siempre me dijiste que en una pareja tenemos que ser uno. Ser amigos, novios, amantes, ser la perdición uno del otro . Y yo te digo que no hay nada más bonito después de todo eso el admirar a la persona que tienes al lado. El sentirte orgullosa y saber que estamos el uno para el otro ", ha escrito la modelo en sus stories de Instagram junto a una fotografía de la pareja.

Ferre muy emocionado: "¡No me lo esperaba!"

Al descubrir que era el superviviente con más votos para ser salvado no puedo evitar romper a llorar y agradecer el apoyo: "¡Muchas gracias, no me lo esperaba!", dijo sin poder contener las lágrimas.