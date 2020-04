Los siervos deciden que sea Nyno Vargas quien no disfrute de la barbacoa de recompensa

Durante el juego de 'Las cocopensas', los siervos consiguieron una lasagna y una barbacoa. Sin embargo el Pirata Morgan creyó que algunos de los concursantes no habían jugado limpio por lo que tuvieron que escoger entre una de las dos. "Barbacoa", decidió Elena. Además, los supervivientes tuvieron que excluir a uno de ellos de disfrutar la recompensa. Los miembros de los siervos, incluido Nyno, decidieron que el cantante no comiese. "Ayer yo comí tarta y ellos no así que veo factible renunciar a ella. Sabía que iba a ser yo. Que la disfruten, ya la disfrutaré yo cuando vuelva a España"