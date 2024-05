El momento de tensión de Blanca Manchón con una serpiente: "¡Desde mi colchoneta hasta aquí!"

La concursante no daba crédito, mientras estaba durmiendo en su esterilla, apareció una serpiente que pasó a escasos metros de ella, se dirigió hasta el barril del agua y se introdujo en su interior. Blanca, al despertar, no podía creerlo: "Desde la cabeza de mi colchoneta hasta aquí, había una tremenda marca en la arena de la serpiente... ¡ay Dios mío!".

Blanca se acerca al barril del agua y la serpiente está metida en su interior. La concursante golpea el bote, intenta moverlo y mientas está esperando a que el animal salga, confiesa: "Es una compañera que no esperaba. A mí me gustan todos los bichos... menos las serpientes y las arañas".

Por último, cuando Blanca se despista, la serpiente se escapa a toda velocidad, se esconde entre las hojas que había tiradas por el suelo y desaparece. Una marcha que no gustó nada a la concursante: "Se ha escapado, se ha metido en las hojas, prefiero que me pasen por todos lados al terror de no ver nada y que me aparezca por sorpresa".