Marta Peñate amenaza con marcarse un 'Ángel Cristo': "Quiero a toda la Armada buscándome"

“Amor, esto no huele a nada. Tú no tienes novia ni tienes nada, te lo estás inventando”, decía la novia de Tony Spina. “Dices que huele a tu novia y no huele a nada, cari, te has inventado una novia de gratis”, añadía, desatando las risas del finalista de ‘Supervivientes 2018’.