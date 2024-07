Abraham García se enfada con sus compañeros: "Aquí parece que hay que ser malo, ansias y agonías"

Tras sus discusiones, Abraham García está seguro de que su nombre va a figurar en la próxima lista de nominados de 'Supervivientes All Stars'. Así nos los desvelan los 'supersecretos' de Alba Renai y es que el concursante no necesita ni preguntar a sus compañeros por sus razones. Cree que se le critica por no hacer cosas como pescar, pero destaca que es de los que más fuerza tienen en las pruebas y que lucharía por todos ellos sin dudarlo. Sin embargo, cree que no se lo están reconociendo...