De la bronca de Logan y Marta a las confesiones de Alejandro: Alba Renai revela los 'supersecretos' de la semana

"Cuando hay escasez de compañerismo por otras partes bien que te quedas callado, ahora Lola se queja de algo y vas corriendo a defender", le recriminaba Marta Peñate a Logan ante su defensa a Logan por la limpieza de los pescados. Y, este, no se quedaba callado: "Tus guerras con los demás me dan totalmente igual, se nota que se fue Abraham y no tienes con quién pelear, con Sofía ya no quieres y te buscas guerras. Conmigo ya no lo vas a encontrar".