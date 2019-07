A pocas semanas de que termine esta edición de ' Supervivientes ', Chelo García Cortés ha querido hacer un repaso de su paso por el reality y analizar qué tipo de superviviente es: "Lo único que hago mal es pescar, que solo he conseguido cinco peces. Por lo demás, creo que no tengo que arrepentirme de nada y que soy una buena superviviente. Las peleas que he tenido han sido porque las he tenido que tener, pero yo no he provocado nada".