Violeta se enfrenta a las luces y sombras de su concurso: "Así soy yo en una isla sin comida, aquí no sería así"

"Carlos Lozano sabe mucho de tele y yo acabo de aterrizar, es muy listo"

Aparentemente, Violeta y Carlos Lozano no se guardan rencor. Al menos así lo demostraban en el plató de 'Conexión Honduras'. Ambos se avergonzaban de las imágenes de sus descomunales discusiones y sacaban en claro que los dos tienen mucho temperamento. Eso sí, Violeta cree que Carlos controla mucho de televisión.

"Albert es un traidor"

"Isabel es la única que me ha demostrado que es humana"

Hablando de la falsedad en la isla, Violeta piensa que muchos tienen miedo a Isabel Pantoja por la imagen que proyecta. Sin embargo, para ella es la única persona que le ha demostrado "ser humana": "Yo la he tratado de tú a tú. Una señora. Una madre. Es una señora normal, buena gente. Hay gente que dice que no busca la tele y cuando no escuchan su nombre en Palapa, se pelean después con Isabel", explicaba.