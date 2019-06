Violeta llega a plató tras los problemas médico y Jorge Javier bromea con su relación con Fabio: “Mejor que te olvides de él”

Violeta llegaba al plató de ‘Supervivientes’ tras abandonar el concurso por problemas médicos y se mostraba muy optimista. “Toda la frustración, toda la rabia y toda la ira que llevaba dentro, he aprendido a canalizarla. Tengo que pensar que esto es una mala-buena suerte y que he hecho historia en el programa. Me fui siendo salvada por el público y llego con un billete de vuelta para el año que viene”, aseguraba.