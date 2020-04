Yiya e Ivana se proclaman las nuevas líderes de 'Supervivientes 2020' tras el juego de 'Emparedados'

Cada semana los supervivientes tienen más hambre y menos fuerzas. Para disputar el juego de líder, los concursantes han tenido que enfrentarse en clásico juego 'Emparedados'. Ayudándose de un cubo, se han colocado entre las paredes y poco han poco la dificultad aumentaba teniendo que retirar piernas y brazos. La ganadora del grupo de los mortales ha sido Ivana y la de los siervos Yiya, quien no terminaba de creerse lo ocurrid. "¡Si yo no quería ser líder!", ha explicado. "¿Jorge me vas a dar una pizza?", ha preguntado al presentador entre risas.