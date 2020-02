Yiya, José Antonio, Vicky y Fani, nominados de 'Supervivientes 2020'

Hugo Sierra, como dios, hace líderes a Jorge Pérez y Antonio Pavón

Vicky y Yiya son nominadas por sus compañeros; Avilés y Fani por los líderes

Los 'supervivientes' se han enfrentado a sus primeras nominaciones. Hugo Sierra se proclamó dios tras ganar el primer juego de rango.

Como dios, tenía la potestad de elegir a los líderes del grupo de los mortales y los siervos. Eligió a Jorge como líder de los mortales; y a Antonio Pavón como el de los siervos. Así han sido las nominaciones:

Las nominaciones del grupo de 'los siervos'

Barranco: He nominado a Yiya. No la conozco nada, es al azar pero con los demás he hablado más.

Ferre: Yo a José Antonio porque tampoco le conozco de nada y tengo la sensación de que hace la convivencia pesada.

Rocío: A Yiya porque me ha hecho la convivencia muy complicada y ha pasado los límites incluso con insultos.

Yiya: A Rocío no porque he venido a sufrir y a la única que no soporto es a ella. Al niño de ‘Mujeres y Hombres’ con ojos claros, que parece buen niño. A Barranco.

Ana María: A Yiya.

Yiya sale nominada por el grupo. Antonio Pavón, como líder del grupo, nomina a José Antonio.

Las nominaciones del grupo de 'los mortales'

Nyno: ¿Cómo se llama esa señora? Lo siento por esta artista y sus fans, pero como no sé quién es… A Vicky. Lo primero que voy hacer cuando salga es escuchar una canción de ella. Quizás podemos hacer un dueto.

Ivana: A Alejandro porque es con el que menos hablé de todos los chicos.

Fani: A Vicky porque es con la que menos he hablado de todos.

Alejandro: A Vicky. No es juzgarla por la edad ni nada pero…

Vicky: A Bea. Verdaderamente, he mirado a mi alrededor, no la conozco y la he visto muy energética.

Bea: A Vicky. Estrategia pura. No la conozco, lo siento. No conozco a nadie y hemos hablado un poquillo y para salvarnos el culo.

Cristian: A Vicky porque la veo la que menos puede aportar al grupo.

Vicky Larraz sale nominada por el grupo. Jorge Pérez, como líder del grupo, nomina a Fani: "Porque es la única persona con la que menos había entablado conversación. Cierto es que ahora me ha descuadrado porque estábamos hablando pero había tomado la decisión antes".