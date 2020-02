Presentamos el videoclip oficial de ‘Chico perfecto’ de Los Lolos en ‘Operación Camarón’: “Conmigo no te va faltá nunca de ná"

Flamenco fusión o flamenco-trap, Los Lolos son capaces de unir varios géneros a la vez sin quedarse cortos. Rap, hip hop, música electrónica… Todo tiene cabida para Lolo, Fotosó, Ortiguilla y El Pieza . Esta banda marca tendencia porque han abrazado los ritmos urbanos de tal manera que no vamos a parar de escuchar el tema principal de ‘Operación Camarón’. Estamos hablando de ‘Chico perfecto’.

Su letra pegadiza y su fusión de ritmos pondrán a bailar y a cantar a cualquiera. "No te lo digo más. Yo soy el prototipo del chico perfecto, que le encantan tus defectos, lei lei lei… Conmigo no te va faltá nunca de ná. No te lo digo más. Tú quieres lo que yo tengo. Yo soy el prototipo de chico perfecto, lei, lei, lei…Yo te enseñaré a volar”. ¡Y a perrear!