Cayetano Martínez de Irujo no tiene relación con su hermana Eugenia: "Se ha unido a otros hermanos y ha prescindido de mí"

Cayetano Martínez de Irujo echa la vista atrás en ‘TardeAR’. Nos habla de su infancia, de la escasa relación que tuvo con su madre al principio y que se tornó en estrecha cuando se convirtió en olímpico. Pero además nos habla de los conflictos con sus hermanos y confirma que no pasa por un buen momento con Eugenia Martínez de Irujo.

Sí continúa su relación con Fernando, pero cree que con Eugenia están en otro momento vital: “Ya no me necesita, está contenta con su vida, está feliz, que es lo que siempre he querido”, decía.