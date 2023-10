Es la primera vez que Leonor y Sofía no están es la casa familiar. La princesa cumple con su formación militar y la infanta Sofía empieza primero de bachillerato en Gales, como ya hiciera su hermana. Sin embargo, según Silvia Taulés, Irene Urdangarin estaría a punto de mudarse a la Zarzuela donde viviría con su abuela, Doña Sofía.

“A finales de verano, Irene les da un disgusto a sus padres y les dice que no quiere seguir estudiando porque no tiene claro qué quiere estudiar”, transmitía la periodista y añadía que habría hablado de hacer viajes de cooperación, aunque esto aún no está claro.