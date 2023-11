Antonio Montero lanza un órdago a Bárbara Rey tras las declaraciones de su hijo Ángel: “¿Quieres que traiga las imágenes? ¿Las ponemos?”

Nuestro colaborador Antonio Montero se posiciona del lado de Ángel Cristo y asegura que conoce la historia al completo: “No hay nadie en España que sepa más que yo de esto, ni Bárbara tiene las cosas que yo tengo. Me encanta que mañana podamos ver, por fin, el relato de este chico, que, por lo que he visto ahora es exactamente lo que yo sé”.