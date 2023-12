Bea Archidona con Kike Quintana en 'Fila Zero': "A ver cuántas personas de este país..."

En la sección de 'TardeAR' de Kike Quintana llamada 'Fila Zero' ha estado Beatriz Archidona , periodista -y uno de los rostros más importantes de Mediaset- que ha conducido este jueves el programa sustituyendo a Ana Rosa Quintana. "Estoy viendo ahí a Kike Quintana, el que me llama segundona...", bromeaba Archidona dando paso al sobrino de Ana Rosa.

Y es que, efectivamente, Bea Archidona se ha enfrentado este jueves a su archienemigo: Kike Quintana. Lo primero que le ha dicho Kike es que no solo tenía a una archienemiga, si no que tenía también a otra a su lado, puesto que estaba la hermana de Bea Archidona. Algo que ha resultado muy gracioso a todos los allí presentes. "No me metas en líos Kike", le decía Bea, consciente de que Kike es experto en buscar las cosquillas de su tía y esta vez lo intentaría con Archidona.