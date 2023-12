Carmen Otte y Juan Ortega ya han tenido una conversación: "Han hablado del piso que tenían alquilado"

“Yo os puedo asegurar que Juan Ortega y Carmen Otte no han vuelto ni han decidido darse una nueva oportunidad . La relación sigue rota”, ha afirmado nuestra colaboradora Leticia Requejo y ha dado nueva información:

“El jueves aquí confirmamos que la conversación que se merecen todavía no se había producido, no habían hablado, que Carmen no coge el teléfono al torero. Pero si podemos confirmar que este fin de semana ha habido comunicación entre ellos para hablar del piso que tenían alquilado durante todo este año en Sevilla, nada que ver con reconciliación”.