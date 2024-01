Exclusiva | Santiago Sánchez habla tras ser liberado después de estar 15 meses preso en Irán: "Ha sido duro"

“Estoy bien gracias a todo este trabajo, el trabajo de la Embajada en general, un montón de personas”, ha comenzado diciendo Santiago, como también ha querido aclarar que lo que se ha dicho de que volverá a Irán no es una realidad: “Quería decir que si me dicen que no vuelva a Irán puede que vuelva porque muchas personas me dijeron que no fuera y yo hice lo contrario porque muchas veces hay que hacer lo contrario lo que te dicen y ha sido duro”.