Le operan un bulto en la cara, una infección le provoca una deformación y califican de imposible la reconstrucción: “No salgo a la calle”

Explica también que en la última revisión le han informado de que no es posible ponerle un implante , ya que la zona en la que se lo iban a poner ha desaparecido a causa de la necrosis : “Esto es lo que me espera hasta que Dios quiera”, dice indignada.

Ana también aprovecha su intervención en ‘TardeAR’ para pedir ayuda médica: “Si me ve algún doctor o profesional hospitalario: Por favor, que me vuelvan a mirar porque no creo que tenga que estar así hasta que me muera”.