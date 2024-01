Amenazada de muerte por su expareja tiene incluso que grabarle como prueba del maltrato: "Quiere matarme"

"La convivencia era muy mala, maltrato psicológico todos los días, físico", cuenta y asegura que tiene miedo por los encuentros que su hija tiene que tener con su padre: "El mes pasado cuando tenía que llevar a la niña me dio un ataque de ansiedad porque le tengo mucho miedo y encima está suelto. Es agresivo, a la cria no la quiere, siempre ha dicho que es un pasaporte para estar en Europa. No le interesa la niña, solo quere hacerme daño, quiere matarme y hacerme la vida imposible. Cuando me separé de él la niña tenía dos meses, no sabe ni cómo es ella".