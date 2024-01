Un ladrón entró a su casa a robar y acabó capturándole: "Con la adrenalina, ni me di cuenta que iba armado"

'TardeAR' ha podido hablar con uno de los protagonistas de esta historia . "En un primer momento el perro se puso a ladrar histérico y salí para tranquilizarlo. Fue cuando me encontré con la situación. Le encontré mirando a una de las habitaciones donde me encontré el ladrón. Cuando me vio saltó por la ventana. Intenté perseguirle y fue cuando saltó por el tejado en las imágenes que habéis podido ver", explicaba.

Los vecinos quedaron alertados y prosiguieron con la persecución hasta que lo interceptaron en la calle. "Conseguí pillarlo y pude retenerlo", añadía. El ladrón, que iba armado con un cuchillo, no pudo con él. "Con la adrenalina ni me di cuenta porque iba corriendo y yo iba detrás. En el momento no era algo que ni pensaba y justo cuando le retuve no pudo sacar el cuchillo", ha explicado en 'TardeAR'.