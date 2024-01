Kike Quintana devuelve la 'pulla' a su tía Ana Rosa: "Tengo muy mala leche, pero todo es heredado"

Ana Rosa Quintana llegaba a la 'Fila Zero' de su sobrino Kike tras la batalla de croquetas vivida en el plató de 'TardeAR'. "Como se me quede mal, os la lleváis vosotros a cuidarla", bromeaba el sobrino de la presentadora, que se embarcaba además en un pique con Lara Ferreiro, psicóloga y colaboradora del programa...

Kike empezó criticando a Lara por su estilismo, luego le recomendó revisar sus apuntes y ella cree que el sobrino de Ana Rosa Quintana debería hacer terapia. "La verdad es que sí necesito terapia, pero no lo voy a hacer solo, voy a hacer una selección de los que creo que estamos peor y vamos a hacer terapia contigo. Prepárate, vete al Himalaya", decía él; "los traumas los tienes que trabajar, que no puedes ser tan tóxico, querido Kike", respondía ella.

La presentadora parecía echarle un cable a Kike diciendo que no es tóxico aunque sí "tiene muy mala...", una frase que Kike completaba con una pulla a su tía: "Muy mala leche, pero todo es heredado".

"Estás fatal", le decía Kike a su tía y le recomendaba que no se tocara el pelo porque estaba "casi peor". La presentadora se quejaba, le habían despeinado con el antifaz que se había puesto para determinar qué colaboradores ganaban la guerra de croquetas y Kike hacía un llamamiento: "Si no estás tú ya bastante perdida, encima te ponen una cosa para que no veas, son todo zancadillas"; "esta sección es la peor", respondía la presentadora.