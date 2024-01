El pique de Antonio Hidalgo a Ana Rosa Quintana vestido del Real Madrid

Antonio Hidalgo ha entrado este martes en 'TardeAR' vestido de arriba a abajo del Real Madrid. Algo que no se esperaba Ana Rosa Quintana... Así le presentaba la presentadora: "Y como éramos pocos...", sin llegar a terminar ese refrán español tan conocidos por todos. Es entonces en ese momento cuando ha sonado el himno del club blanco y ha entrado Antonio Hidalgo bailando, riéndose y orgulloso de lo que estaba sonando, siempre en un tono de broma y gracia.

"No. Por favor, respetad a la jefa", ha señalado Antonio cuando ha visto que el público se estaba viniendo arriba y estaba cantando y aplaudiendo junto a él. Ana Rosa ha subrayado que le da igual del equipo que sea cada uno y que lo respeta, pero "justo en este momento que nos han metido cinco goles , no me parece bien".