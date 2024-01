Paqui, la mujer que ha desokupado a su hija: "O me mata a mí o se va a matar ella"

Paqui, indignada: "¿Tengo que esperar a que me maten y me apuñalen?"

Paqui, la mujer que ha tenido que pedir ayuda para desokupar a su hija, ha estado este martes en 'TardeAR' para contar todos los detalles de cómo está viviendo su difícil situación. Este lunes explicó en directo que su hija sufre adicciones y que ha tenido que denunciarla en más de 20 ocasiones. Un testimonio desgarrador que acabó con un llamamiento: “Que la encierren, necesita que la encierren".

La guardia civil intervino para desalojar a su hija y la situación era frenética: "Ha sacado un cuchillo diciendo que se iba a quitar la vida (...) La ha cogido del cuello a Paqui y la ha lesionado, el médico dice que no ve indicios de tenerla que examinar", señalaba el jefe de seguridad que había intentado llevar a cabo el desalojo. Cuando Paqui subió a casa, se encontró "cosas muy desagradables", apunta en 'TardeAR'.

"Llevo muchos años pasando por esto. Ella no era así. Yo quiero a mi hija, quiero que se cure y no hay ningún médico o juez que la ingresen. Yo no sé que va a pasar: o me mata a mí o se va a matar ella", cuenta entre lágrimas. "Hace tres semanas o cuatro se presentó en casa con un martillo. Acabó rompiendo mi puerta, el ascensor y todo", recuerda.

Y es que el hecho de que la hija sea mayor de edad provocó que cuando la guardia civil acudió a su casa y llamó a un médico, no tardase en regresar a su hogar pidiendo una alta voluntaria: "Ella hace lo que le da la gana. Ha cambiado tanto... La solución es que le vea un médico y la ingresen. Yo hasta ahora no he tenido miedo pero ahora si lo tengo".

Los vecinos no aguantan tampoco la situación. Las amistades de la hija de Paqui han propinado ya varias palizas a algunos de ellos. La hija vive de lo que Paqui le suministra. De hecho, uno de los inmuebles de Paqui está alquilado y el dinero lo recibe la hija. "He denunciado muchas veces a mi hija a la Policía. ¿Tengo que esperar a que me maten y me apuñalen?", dice Paqui. Los daños cada vez son mayores, tanto psicológicos como materiales.