Habla el compañero de piso del asesino confeso de los hermanos de Morata de Tajuña: "Me dijo que era un paisano, que le diera una ayuda porque no tenía dinero ni sitio para vivir, nada"

El asesino confeso llevaba casi un mes viviendo en su casa

El asesino confeso de los hermanos de Morata de Tajuña le pidió ayuda diciéndole que era su paisano y que no tenía dinero

"Lo está pasando muy mal porque ha estado viviendo con un asesino, trasladaba el reportero Álex Álvarez

Un hombre de 42 años, paquistaní, ha confesado ser el asesino de los tres hermanos cuyos cuerpos han sido encontrados en su casa de Morata de Tajuña. La guardia civil registra la casa en la que vivía y su compañero de piso habla en directo en 'TardeAR'.

Le pidió ayuda el 21 de diciembre, no le conocía de nada, pero le dijo que no tenía dinero ni dónde vivir, así que le dejó vivir en una habitación de su casa en la que están seis personas: "Me dijo que era un paisano, que le diera una ayuda porque no tenía dinero ni sitio para vivir, nada".

"Él todavía no me ha pagado", narraba este testigo, que no solo le dejaba quedarse en su casa, también le pagaba la comida y los gastos.

Además, aseguraba apenas mantuvo conversaciones con él, con lo que no pudo detectar comportamientos extraños: "Sólo me saludaba, no hablaba más".