Nace un bebé del útero de su abuela trasplantado a su madre, Maira: “Pensaba que era algo imposible”

Maira nació sin útero , por lo que nunca pensó que iba a poder ser madre. Sin embargo, cuando leyó que 2014 una mujer en Suecia había recibido un trasplante de útero y dado a luz a su propio hijo, se puso a investigar y a hablar con los médicos. Cuando le confirmaron que era posible, su madre, Marileny , no dudó ni un momento y le donó su útero. Ahora Maira ha logrado el sueño que dio por perdido durante muchos años: dar a luz a su propio hijo.

Para conmovedora historia la de Maira y Marileny, madre e hija. Maira nació sin útero, por lo que durante toda su vida los médicos le dijeron que no iba a poder tener hijos. “Pensaba que era algo imposible. Cuando tenía 18 años me dijeron que no iba a poder tener hijos nunca”, cuenta en ‘TardeAR’.