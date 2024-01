Su hija ha muerto en Turquía tras una abdominoplastia y no puede recuperar su cuerpo: El dramático caso de Kelly

“Necesito medicamentos todo el rato. Se me va la vida ” fue uno de los últimos mensajes que mandó Kelly a su familia, tras la abdominoplastia que se realizó en Turquía. Cuando la familia se enteró del fallecimiento de la joven , contactaron con la clínica y el traductor que acompañó a Kelly en el viaje, y desde entonces no han parado de recibir informaciones contradictorias . El cirujano llegó a decir a la familia que “son cosas que pasan”.

Cuando Ana Rosa pregunta a Luz por cómo se enteró de la muerte de su hija y cuál fue la respuesta de la clínica, Luz confiesa, destrozada: “Dijeron " las cosas son así , nosotros hicimos todo lo posible". Primero, que no caminó lo suficiente , luego, que si se había desmayado … Tengo muchas versiones y no sé cuál es la verdad de todo esto”.

La madre de Kelly también explica que no habían hecho una autopsia a su hija y que no ha sido hasta que sus otros hijos han llegado a Turquía, cuando lo han conseguido: “Me la querían mandar así, hasta que llegaron mis hijos y pudieron empezar a mover. Se supone que el hospital hace una repatriación hasta Madrid, pero no sé cómo la iban a hacer porque no tenían acta de defunción… Incluso tengo mensajes del traductor que me decía “mándeme rápido su DNI” y yo le dije “¿han hecho ustedes las cosas tan mal que me quieren mandar así a mi hija?”.