Luis Pliego, sobre el supuesto chantaje a Genoveva Casanova: "Le dijo a Federico que el valor de las fotos podría ascender a 200.000 euros"

El colaborador de 'TardeAR' asegura que "en ese momento ella no cuenta nada y cuelga el teléfono. En su periplo de llamadas que realiza cuando se entera que las fotos están en España, ella llama a otra revista y le dice lo siguiente: 'Me comentan que van a salir unas fotos mías con Federico de Dinamarca' y en esa revista le dicen 'venga va'", añade el periodista, explicando que en la publicación parece que no se lo creen.

"Prácticamente no le dieron credibilidad porque ellos no habían visto esas fotografías", señala Luis. Y Ana Rosa Quintana ha añadido que "lo normal es que al ser ese personaje habitual de la otra revista le hubieran ofrecido las fotos a ellos".

Luis Pliego ha apuntado que "esas fotografías ya estaban en la imprenta de Lecturas cuando Genoveva llama a Federico y le dice que existen estas fotografías y ella le explica al entonces heredero que el valor podría ascender a 200.000 euros sumando la venta de España y la internacional. Federico le responde que 'ya es tarde porque me estás diciendo que salen el miércoles y no se pueden parar'. "A mí nunca me llega esa petición de parar esas imágenes. Ya no era viable", asegura el director de 'Lecturas'.