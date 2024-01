La misteriosa desaparición de ocho jóvenes que viajaron a Alemania para trabajar: el testimonio de la novia de uno de ellos

Un grupo de ocho jóvenes viajó de Almería a Alemania para realizar un trabajo pero, tras días sin saber nada de él, la pareja de uno de ellos interpuso una denuncia por su desaparición. Finalmente, él se puso en contacto con Laura, dice estar bien, pero aún no han vuelto.

Dos días después, su pareja le mandó un whatsapp en el que le decía: “Me dijo no te preocupes, te quiero mucho, estoy en un sitio jodido, sin cobertura y con nieve”. A partir de ahí, no supo nada de él así que el día 28 decidió acudir a la guardia civil y denunciar su desaparición: “Me preocupé porque no tenia contacto con él”.