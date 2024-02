Vetado un alcalde para dar el pregón de su hermandad de 'El Rocío' por estar casado con un hombre: "Es la humillación, el ataque homófobo"

El alcalde de Zuheros, en Córdoba, ha sido vetado para dar el pregón en ‘El Rocío’ de su hermandad por estar casado con un hombre. Se lo propusieron pero, tras casarse, le comunicaron que ya no era posible. Juanma Poyato nos explica lo sucedido en 'TardeAR'

Al parecer, se lo propusieron un año antes, pero tuvo que retrasarlo durante un tiempo, en ese periodo se casó con su pareja desde hacía 23 años y, meses después, le comunicaron que su estado civil no era compatible con dar el pregón.

“En diciembre me llama el señor presidente y me comunica que había hablado con el párroco sobre mi estado actual, que había cambiado y que, al estar casado con un hombre, no era apto para ser pregonero de la hermandad del Rocío de Cabra", explicaba Juanma Poyato.