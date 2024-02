Desaparece un hombre al que le tocó un millón de euros: su familia vincula la desaparición con el premio

Tiene 79 años, está sano y es un hombre de costumbres un tanto solitario. Hace tiempo le tocó más de un millón de euros y acaba de desaparecer. En su casa se ha encontrado su móvil, las camas sin hacer, los platos sin fregar y la lavadora puesta: "Son cosas que él no las deja sin hacer, que no, tiene que ser a la fuerza, no puede hacerlo él solo", nos dice su hermana, que hace un llamamiento en 'TardeAR'.

La situación en que se han encontrado su casa hace pensar a su familia que la desaparición no ha sido voluntaria. Además, hay más cosas como que dentro estaba su teléfono móvil la puerta trasera no estaba cerrada y, según Tirsa, su hermano es "muy miedoso". Además, su sobrino Juan comenta que es "desconfiado", una persona que no tiene ni muchos amigos ni enemigos: "Él no era amigo de ir con nadie, cuando se juntaba con alguien en un bar son las típicas personas que se juntan a ver si les puede invitar".