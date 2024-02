Fani Carbajo se sincera sobre su relación más tóxica: "Me hice amiga de las chicas con las que me ponía los cuernos"

Se quedó embarazada muy joven y sufrió muchas infidelidades por parte de su pareja: "Hasta el punto de llegarme a cuestionar si era normal que me pusiera los cuernos porque había engordado". Es más, Fani contaba que incluso se hizo "amiga" de las chicas con las que estaba su pareja.

"Yo llegué a normalizar esa situación y que no valía para nada", comentaba hasta que se dio cuenta de que su relación estaba basada en "faltas de respeto" y "toxicidad".

Ponía como ejemplo su relación actual y es que ahora espera su segundo hijo: "Con mi pareja actual yo comparo cuando estaba embarazada de mi primer hijo y comparo mi relación de ahora, es muy sana. Fran me ayuda en todo, me apoya en todo, somos un equipo, en mi antigua relación no".