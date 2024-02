Exclusiva | Hablamos con Samara, la última amiga especial de Antonio Tejado antes de ingresar en prisión: “Pensaba que era buena persona”

Cuando preguntamos a Samara por el tipo de relación que mantenía con Tejado, confiesa que ahora mismo solo estaban hablando a través de mensajes de móvil: “Últimamente me escribía a unas horas muy extrañas y ya no le hacía mucho caso”.

En la conversación con Samara, la joven, que aclara que no ha sido novia de Antonio Tejado, aunque se ha encontrado con él en varias ocasiones, asegura también que no “sabía nada” de las presuntas actividades criminales de su amigo: “Yo pensaba que era muy buena persona, divertida. Yo me llevo muy bien con él desde hace años. Del robo no sabía nada hasta ayer”. También explica en ‘TardeAR’ que no conocía al resto de personas detenidas.