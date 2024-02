Kike lanza una pulla a su tía, Ana Rosa Quintana tras la detención de Antonio Tejado: "Como sobrino, lo más que he hecho ha sido..."

La detención de Antonio Tejado por ser presuntamente al autor intelectual del robo que sufrió su tía, María del Monte, está generando mucha polémica . Ana Rosa Quintana y su sobrino Kiko abordaban esta cuestión en 'Fila Zero' y él aprovechaba para lanzarle una pulla a su tía...

"Yo tengo mi historia de amor también particular", decía Ana Rosas dirigiéndose a la grada donde su sobrino le esperaba al pie de la escalera. Nada más llegar, Kike le hacía ver que cometió un error en el anterior programa al decir el nombre de uno de los reporteros: "Álex Álvarez no está mal, pero a Álex González no se le parece".