Antonio Tejado mantiene su “total y completa inocencia”: su abogado transmite su versión de los hechos

Su detención se ha producido en una operación que ha llevado a cabo 11 registros y 8 detenciones, sin embargo, ha dejado claro que ni las imágenes que se han difundido pertenecen a la casa de su defendido ni se encontró botín alguno en el interior: "No se encontró absolutamente nada".

Es más, cree que en este caso "no correspondía decretar esa prisión condicional" con lo que ahora se centran en pedir que quede en libertad: "Antonio Tejado mantiene su total y completa inocencia, no tiene nada que ver ni con este ni ningún otro suceso parecido, no deja de repetirlo". El acusado niega todos los extremos, como que tuviera un teléfono prepago para comunicarse con la banda y mucho menos que sea su líder: "Se ha titulado la banda de Antonio Tejado, es una barbaridad, debe corresponder o a la malicia o al pleno desconocimiento, en ningún caso ni ha liderado ni lidera ningún tipo de banda".