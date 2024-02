El sobrino de Ana Rosa bromea con Mayka Navarro: “Si tú no te peinas nunca, yo tampoco”

Antes de terminar el programa, Ana Rosa se desplazaba hasta la Fila Zero de las gradas del público para charlar con su sobrino Kike . Pero esta vez, había una sorpresa, no estaban solos, junto a Kike se encontraba también Mayka Navarro .

“Me quiero poner en igualdad de condiciones, y si tú no te peinas nunca, yo tampoco … hoy somos ‘dos rubias muy legales”, decía Kike mientras la reportera no podía contener la carcajada.

Lo que no le hizo tanta gracia a Mayka fue cuando se cuestionó la limpieza de su pelo: “Primero, el pelo lo llevo siempre muy limpio, de eso ni hablar… eso me da mucha rabia. A mí dime lo que quieras, pero pelo sucio no. En mi casa la gente sale limpia siempre. Lo que pasa es que lo tengo muy fino y parece feo”.