Exclusiva | El testimonio de la madre de las niñas encontradas semidesnudas y desnutridas en un supermercado de Palencia: "Él me agredió"

En la vivienda se ve basura por el suelo, restos de comida, caos en cada rincón. No había ningún tiempo de higiene, con un inodoro muy sucio, muebles cubiertos de una especie de líquido pegajoso y la cocina encharcada. No se salvaba ni el cuarto de las niñas, con paredes manchadas y colchones al descubierto, sin sábanas.

Además, cuenta que el padre de las menores estaba “sentado con su cerveza” porque asegura que es “alcohólico puro y duro”. Es más, explica que no quería irse y que se enfrentó con ella: “Me empezó a insultar, a agredirme con la botella de cerveza. Mi reacción fue coger el monedero y automáticamente aparecí en comisaría”.

Pero, si se comportaba de esta forma ¿Por qué dejó a las niñas solas con este hombre? “Porque me fui más veces y nunca pasó nada. Contra las niñas nunca atentó”, se justificaba.

“Solo pido recuperarlas, que a mí no me juzguen como esa vecina, porque es verdad que parece que… pero no”, pedía la mujer, que concluía diciendo: “No sé lo que ha hecho este fin de semana, es que no lo entiendo”.