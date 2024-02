Una mujer afectada por el incendio de Valencia, agradecida con su vecino: "Gracias a él, pude salir"

Patricia Mañas es una de las afectadas por el incendio que ha asolado un edificio de 14 plantas en Valencia. Estaba en casa con su hijo y un amigo y quería dar la gracias a su vecino, Quico, que fue quien le alertó del fuego y que antes había dado su testimonio también en 'TardeAR' y es que tanto solo notó un leve olor a cable quemado, no era consciente de lo que pasaba.

Pero lo que más impacta a Patricia es que en tan solo cinco minutos, su casa estaba ardiendo: "Es que yo no oí nada, olía un poquito pero nada, no hubiera salido, no hubiera podido acceder a la escalera", decía Patricia, dando las gracias a su vecino: "Gracias a él, pude salir".