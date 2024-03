Manuela Trasobares, la inspiración de del tema 'Zorra': "Estoy contenta de que hagan una canción así y que se utilice esa palabra para empoderarla"

Ana Rosa destacaba que siempre ha sido un icono y Manuela respondía que está muy orgullosa de su carácter: "Tengo mucho amor propio". Pero hay más y es que ha sido la primera mujer trans concejal: "Yo me presenté para alcalde de mi pueblo y no me presenté por un partido al uso, me presenté por uno republicano y conseguí un 15% de los votos, es muy interesante".