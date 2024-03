Habla una mujer que denunció al alcalde de Fontanar: "Me intentó atropellar con el coche"

Le denunció por amenazas, coacciones y hasta vandalismo contra su coche: "Me he sentido igual que Silvia, que nos representa a muchas que hemos sufrido este tipo de acoso de una manera u otra".

Según su relato, denunció y tuvo que darse de baja: "Cuando decidí apartarme de ese trabajo recibí amenazas, insultos, con mi propio hijo me intentó atropellar con el coche, gestos como que me iba a cortar el cuello, donde pasaba y escupía..."

Sus palabras provocaban el estupor de todos los colaboradores de 'TardeAR' y ella reiteraba que denunció pero no tuvo pruebas de lo que pasó con el coche: "Denuncié pero no teníamos un vídeo y mi hijo era menor, no valía como testigo".