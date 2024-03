Gustavo Guillermo lanza un reproche a Carmen Borrego tras su debut en 'Supervivientes': "Me hace daño"

"Mandó besos a todos y a mí ni me nombra", se quejaba Gustavo aludiendo al momento en que Carmen dedicó su salto del helicóptero a sus seres queridos: "Me hace daño". Y es que Gustavo, durante su paso por 'Gran Hermano VIP', iba al confesionario y se acordaba tanto de Carmen como de su hermana, Terelu Campos.

Antes de que comenzara su aventura, Gustavo intercambió unos mensajes con ella y nos transmitía su contenido: "Me decía que estaba muerta de miedo y se despidió de mí diciéndome hermano, siempre me llama así. Yo la considero una hermana también y al final me hace daño. Saluda hasta el apuntador menos a mí".

Gustavo entiende la situación, el momento, pero parece que no es suficiente para él: "Yo me he portado muy bien siempre con ella, con toda la familia, estoy orgulloso de la persona que soy y de cómo me he comportado con ellos. Si se ha olvidado de mí…"