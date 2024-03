Exclusiva | El misterio de la cabeza humana de Badalona: podría pertenecer a un hombre desaparecido el pasado 29 de enero

Sin embargo, Óscar a Mónica, la camarera del bar donde estuvo el desaparecido esa misma noche, le daba una versión distinta: "Me cuenta que de aquí se fueron a su casa, de hecho me dijo cuando salieran que se le llevaba a su casa. A los dos días vino y me dijo que había estado tres días en su casa bebiendo, tomando drogas, que no se acordaba casi de nada porque estaba muy puesto. Que se fueron a ver al Barça al Camp Nou, que allí le dejó con dos magrebíes y una persona de color y le perdió la pista".