Tras la salida que Kate Middleton hizo el sábado a una tienda agrícola de un mercado de Windsor , las especulaciones y las teorías sobre lo que le ha pasado a la princesa de Gales han aumentado. La presión mediática sobre la Casa Real Británica ha ido en aumento tras esta aparición fantasmagórica de Kate , una salida en privado de la que no se tiene ninguna fotografía.

El corresponsal de la Casa Real Británica , Cameron Walker, ha explicado esta supuesta salida de Kate Middleton con 'TardeAR' : "Que vaya a la tienda... es cercano a lo que dijo Kensington Palace , de que ella volvería a sus obligaciones públicas después de Semana Santa... No hay fotos, así que no sabemos las circunstancias exactas por las que ella estaba allí ", ha comunicado Walker.

El reportero Ager Pascual ha sumado más información sobre esa visita de Kate al mercado: "Fue vista el sábado por la mañana junto a su marido", ha explicado Ager. El periodista ha confirmado que el mercado se encuentra muy cerca de la casa de Kate en Windsor donde se está recuperando de la operación. "Los testigos aseguran verla feliz, relajada, sana, pero... defienden que hay algo extraño en que no hayan transcendido fotografías de este momento", ha relatado Ager.

Ana Rosa ha dudado sobre que Kate Middleton haya ido a pie hasta el mercado si se está recuperando de una operación: "¿Cómo va a ir 4 kilómetros?", se ha preguntado la presentadora. Marisa Martín Blázquez ha informado de que ha llamado al mercado para que le diesen más información sin éxito: "La respuesta que me daban es que no me podían dar ninguna información al respecto".