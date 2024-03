El duro testimonio de Mari Carmen, arruinada por su marido: "Se ha ido dejando todas las deudas a mi nombre"

'TardeAR' ha hablado con Mari Carmen en directo para contar el drama que está viviendo: "Me siento muy mal, no pensaba en mi vida que me fuera a pasar esto. Me siento fracasada como mujer, como esposa, como madre. He tenido una vida cómoda, he estado toda mi vida ayudando a mi marido y a mi hijo, ahora me veo sola en casa porque se han marchado los dos dejando todas la deudas a mi nombre, incluso amenazándome, que si todo esto salía a la luz iba a mandar que me mataran, pero no se iba a manchar él las manos de sangre, pero que no me iba a quedar reconocible ni el dedo gordo del pie".