Exclusiva | La cantidad millonaria que el seguro de Isabel Pantoja le ha cubierto por su concierto cancelado de Canarias

Además, ha enumerado algunos de los casos que estarían excluidos en el contrato y que obligaría a la Pantoja a cantar: "Los caprichos de diva, que me levanto un día y no quiero cantar, eso no está incluido. Que tienes COVID, tampoco, tienes que cantar. Que estás afónica, tampoco, que tienes lumbago, tampoco". Por último, ha explicado que la cantante no canta sin antes cobrar por adelantado: "Ella ya ha cobrado el total de la gira porque Isabel Pantoja no anuncia una fecha sin haberlo cobrado".